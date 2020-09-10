Süper heyecan yarın başlıyor

Bu sezon 63. kez santraya hazırlanan Süper Lig'de büyük heyecan yarın start alacak. Yeni sezon öncesi kadrolarını yaptıkları takviyelerle güçlendiren ve transfer çalışmalarına tam gaz devam eden takımlarımız 42 haftalık zorlu bir maratona çıkacak. Süper Lig'de sezonun ilk maçı Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Saat 20.00'deki randevuda hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. DEVRE ARASI OLMAYACAK

İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve sezon 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer dönemi daha sonra ilan edilecek.