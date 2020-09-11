Derbi heyecanı

TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonu bugün İzmir derbisiyle start alıyor. Sezonun açılış maçında Menemen İlçe Stadı'nda iki İzmir ekibi Ekol Göz Menemenspor- Altınordu kozlarını paylaşacak. Kritik maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. İzmir derbisi öncesinde ev sahibi ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Altınordu'da ise tedavileri devam eden Onur Taha, Kerim Alıcı ile takıma geç katılan Muhammed Mert forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertli ekibin Adanaspor'dan kadrosuna kattığı Ahmet Dereli'nin İzmir derbisinde maça yedek başlaması bekleniyor.

İKİ EKİP DE GALİBİYET İSTİYOR

İKİ ekip de sezona üç puanla başlangıç yapmak istiyor. İki ekibin geçen sezon Bornova Doğanlar Stadı'nda oynadığı maçı Altınordu 1-0 kazanmıştı. Menemen'de oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.