Pınar KSK’nin rakibi Kızılyıldız

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup 2'deki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Pınar Karşıyaka, bugün Kızılyıldız'la karşı karşıya gelecek. Gloria Sports Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak. Sırp temsilcisi Kızılyıldız, gruptaki ilk maçında Türk Telekom'u 83-54 yenmişti.

FİNALİ HEDEFLİYOR

Pınar Karşıyaka rakibine yenildiği takdirde yarın Anadolu Efes'le oynayacak. Galip gelmesi durumunda ise pazar günü finale çıkacak. Fenerbahçe önünde geçen sezonki başarılı performansını sürdüreceğinin sinyallerini veren yeşil-kırmızılılar da yeni transferler Raymar Morgan 12 sayı, 7 ribaund, Sek Henry 12 sayı, 5 ribaundla oynadı. Tony Taylor 12 sayı, 4 asist, DJ Kennedy 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist üreterek dikkat çeken isimler oldu.