  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Pınar KSK’nin rakibi Kızılyıldız

Pınar KSK’nin rakibi Kızılyıldız

Pınar KSK’nin rakibi Kızılyıldız
Giriş Tarihi: 11.9.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup 2'deki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Pınar Karşıyaka, bugün Kızılyıldız'la karşı karşıya gelecek. Gloria Sports Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak. Sırp temsilcisi Kızılyıldız, gruptaki ilk maçında Türk Telekom'u 83-54 yenmişti.

FİNALİ HEDEFLİYOR
Pınar Karşıyaka rakibine yenildiği takdirde yarın Anadolu Efes'le oynayacak. Galip gelmesi durumunda ise pazar günü finale çıkacak. Fenerbahçe önünde geçen sezonki başarılı performansını sürdüreceğinin sinyallerini veren yeşil-kırmızılılar da yeni transferler Raymar Morgan 12 sayı, 7 ribaund, Sek Henry 12 sayı, 5 ribaundla oynadı. Tony Taylor 12 sayı, 4 asist, DJ Kennedy 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist üreterek dikkat çeken isimler oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar KSK’nin rakibi Kızılyıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA