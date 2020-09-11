Sultanlar sahnede

Kadınlar voleybol liginde 37. sezon, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. 2020- 2021 sezonun açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın'daki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 19.00'da atılacak. "Misli.com Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncubeyazlı ekip, Türkiye'de lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım olmayı başardı.
LİGDE YER ALAN TAKIMLAR
Bu sezon ligde Aydın, BJK, Beylikdüzü, Çan Gençlik, Eczacıbaşı, F.Bahçe, G.Saray, İlbank, Karayolları, Kuzeyboru, Nilüfer, PTT, Sarıyer, Yeşilyurt, THY ve Vakıfbank yer alacak.
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