Süper şölen başlıyooor

Süper Lig'de hasret sona eriyor ve 63. sezon bugün saat 20.00'de oynanacak Ç.Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması ile başlıyor. İlk defa 21 takımın mücadele edeceği ve korona virüs salgını sebebiyle ilk yarısı seyircisiz oynanacak lig tam 42 hafta sürecek. Yeni sezon öncesi takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını yenilirken ilk haftadaki iki önemli randevu dikkat çekiyor. Yarın Egelilerin kapışmasında Göztepe ve Denizlispor İzmir'de karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

EN ÇOK GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük ligin yeni takımları olarak dikkat çekerken Süper Lig'de en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde 22 kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci, Beşiktaş 15 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Trabzonspor 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı



FENERBAHÇE RİZE ÖNÜNDE

FENERBAHÇE, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kanarya, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in durumu ise maç saatinde belli olacak.