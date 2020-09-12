Akigo eriyor

TFF Birinci Lig'de geçen sezon Süper Lig'e dönüş hedefini dramatik şekilde ıskalayan ve transfer yasaklısı durumda olan Akhisarspor'da ayrılıklar devam ediyor. Eski yabancı futbolcularına olan FIFA kanalıyla kesinleşmiş 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yapması yasak olan yeşilsiyahlılarda Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan ve Cocalic'ten sonra ligin en tecrübeli isimlerinden Burhan Eşer ile Uğur Arslan Kuru da takımdan ayrıldı. Arkadaşlarıyla vedalaşan Burhan'ın adı Hekimoğlu Trabzon'la anılırken Uğur Arslan da sözleşmesini tek taraflı feshettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

TARAFTAR KORKMAYA BAŞLADI

Geçen sezon attıkları gollerle takımı sırtlayan Erhan, Burhan, Ergin ve Arnavut golcü Cikalleshi'nin dördünün birden takımdan ayrılması pazartesi günü Tuzlaspor'la iç sahada oynanacak yeni sezonun ilk maçı öncesi taraftarı korkutuyor. Akigo'da başka ayrılan futbolcuların da olabileceği öğrenildi. 18 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanan yönetimin kulübe üyelik çağrısına düne kadar yalnız 3 kişi yanıt verirken, Akhisar Genç İş Adamları Derneği Başkanı Özkan Kalın ve yönetimi 15 kişilik listeyle kulübe üye olmak için başvurdu.



KADRO 21 KİŞİ

YENİ sezon öncesi bir çok futbolcusunu kaybeden Akhisarspor'un federasyona gönderdiği listede 21 futbolcusu bulunuyor. Ege temsilcisinde Bjarnason, Vrsajevic, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Çekdar Orhan gibi isimler takımda yer alıyor. Teknik direktör Cem Kavçak, gidenlerin yerlerinin dolacağını söyledi. Kavçak, "Çok yetenekli futbolcularımız var. Akhisarspor zoru sever" dedi.



CİKALLESHİ KONYASPOR'DA

GEÇEN sezondan kalan alacaklar ödenemediği için bir çok futbolcunun tek taraflı fesih hakkı kazandığı Akhisarspor'da Cikalleshi de Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ege ekibinde 2 sezondur görev yapan yıldız futbolcunun yeni durağı Konyaspor oldu. Arnavut Milli Takımı'nda da görev yapan Cikalleshi bir ara Gençlerbirliği'nin de gündemindeydi. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Akhisarspor'da oynadığı 26 maçta 8 gol attı, 2 golün de asistini yaptı. Yıldız forvet oyuncusu daha önce Medipol Başakşehir, Ankaraspor ve Göztepe'de de forma giymişti.