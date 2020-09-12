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Haberler Spor Arkas Spor’da hedef Aslan avı

’da hedef Aslan avı

Arkas Spor’da hedef Aslan avı
Giriş Tarihi: 12.9.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini bildirdi. Özden, "Bu sezon Efeler Ligi'ndeki takım sayısı geçmiş yıllara göre çok ve bu yüzden daha fazla karşılaşmaya çıkacağız. Ekibimize güveniyoruz, rakibimizi mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. İzmir temsilcisi ile Galatasaray HDI Sigorta yarın Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

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