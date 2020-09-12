  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fethiyespor’da iki oyuncu yolcu

Fethiyespor’da iki oyuncu yolcu

Fethiyespor’da iki oyuncu yolcu
Giriş Tarihi: 12.9.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürürken yeni transferlerden iki futbolcuyla verim alınamadığı için karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı öğrenildi. Yönetim, Antalya Kemerspor ve Erbaaspor hazırlık maçlarında istenilen performansları gösteremeyen Kırşehir Belediyespor'dan alınan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Burak Taşdemir ile Karaköprü Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki Emre Tekin Pınar ile vedalaştı. Bu arada Fethiyespor'un genç oyuncusu Erkan Gök'ten ise kendisine takım bulması istendi.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiyespor’da iki oyuncu yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA