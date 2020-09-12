Fethiyespor’da iki oyuncu yolcu

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürürken yeni transferlerden iki futbolcuyla verim alınamadığı için karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı öğrenildi. Yönetim, Antalya Kemerspor ve Erbaaspor hazırlık maçlarında istenilen performansları gösteremeyen Kırşehir Belediyespor'dan alınan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Burak Taşdemir ile Karaköprü Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki Emre Tekin Pınar ile vedalaştı. Bu arada Fethiyespor'un genç oyuncusu Erkan Gök'ten ise kendisine takım bulması istendi.

ERDOĞAN CANKUŞ