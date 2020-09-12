Muğlaspor’dan bir takviye daha

MİSLİ.COM 3. Lig takımlarından Muğlaspor, kanat oyuncusu İbrahim Can Köse ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Şile Yıldızspor forması giyen oyuncuyla 1 yıllık mukavele yapıldı. Sakaryaspor altyapısında oynayan, 2017'de Tekirdağspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu, Bayrampaşa ve Şile Yıldızspor'da görev yaptı. Akademi liglerinde 130 maçta oynayan ve 37 gol atan İbrahim Can, 2. Lig'de 24 maçta 3 gol attı, 3. Lig'de 44 maçta 9 gol attı, kupada da 5 karşılaşmada oynadı. Muğlaspor daha önce Kestelspor'dan Süleyman Çelik, Kılzılcabölük'ten Polat Ertek, Yatağanspor'dan Nizamettin Emirhan Kılıç, Cantürk Güngör, Payasspor'dan Mümin Aysever, Sivas Bld'den Barış Başkan ve Fatsa Bld'den Zeki Sinanoğlu'yla anlaşmıştı.

FERDİ YAVUZ