Pınar Karşıyaka yakalayamadı

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın dördüncü gününde Pınar Karşıyaka, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 74-63 yenildi. Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Pınar Karşıyaka, Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Pınar Karşıyaka'yı 74-63'lük skorla yenerek turnuvada avantaj elde etti. KSK, ilk maçında Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etmişti.