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Pınar Karşıyaka yakalayamadı

Pınar Karşıyaka yakalayamadı
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın dördüncü gününde Pınar Karşıyaka, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 74-63 yenildi. Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Pınar Karşıyaka, Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Pınar Karşıyaka'yı 74-63'lük skorla yenerek turnuvada avantaj elde etti. KSK, ilk maçında Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etmişti.

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