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Haberler Spor Son dakika: TFF açıkladı! 3 hakem koronavirüsüne yakalandı

Son dakika: açıkladı! 3 hakem koronavirüsüne yakalandı

Son dakika haberine göre, (), 1 hakemin ve 2 üst klasman yardımcı hakemin cuma günü yapılan rutin pcr testi sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Son dakika: TFF açıkladı! 3 hakem koronavirüsüne yakalandı

12.09.2020, 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,14:38

TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

DHA

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