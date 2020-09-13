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Menemenspor ders çıkardı

Menemenspor ders çıkardı
Giriş Tarihi: 13.9.2020

TFF Birinci Lig'de sezonun ilk maçında evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor'da moraller bozuldu. Yaptığı transferlerle yeni sezona umutlu başlayan sarı-lacivertliler son 6 dakikada yediği gollere engel olamayıp sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk maçların her zaman zorlu geçtiğini belirterek, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Gol ya da golleri bulacak fırsatlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Maçın 84'üncü dakikasında frikikten yediğimiz gol dengemizi bozdu. Mutlaka bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Ben takımıma inanıyorum. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir takım izleteceğiz. Sezona yenilgiyle başlamak bizi üzse de bu maçı unutup geleceğe umutla bakacağız" diye konuştu.

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