Pınar KSK’nin Antalya kabusu

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı hazırlanan Pınar Karşıyaka, Antalya'da Gloria Cup 2'de hem korona virüs korkusu, hem sakatlık şoku yaşadı. Organizasyondaki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Kaf-Kaf, Sırp ekibi Kızılyıldız'la oynayacağı karşılaşma öncesi rakip takımlarda çıkan korona virüs vakalarıyla şaşkına döndü. Karşıyaka, bu moral bozukluğuyla çıktığı maçta Kızılyıldız'a 74-63 yenilirken DJ Kennedy'nin sakatlanmasının üzüntüsünü yaşadı. Karşıyaka kadrosunun en etkili isimlerinden Kennedy'nin diz çapraz bağlarının kopmasından endişe ediliyor. ABD'li forvetin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.