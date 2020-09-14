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’ta Thiem büyük bir tarih yazdı

ABD Açık’ta Thiem büyük bir tarih yazdı
Giriş Tarihi: 14.9.2020

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, oldukça çekişmeli geçen maçta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf 2 numaralı seribaşı Thiem oldu. Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 4 saatten uzun süren ve son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı kazanan Thiem, böylece ABD Açık'ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

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