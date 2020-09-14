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sancılı

yasağını kaldıramayan yeşil-siyahlılar evinde oynayacağı Tuzla maçı öncesi alt yapıdan 10 futbolcuyu da profesyonel yaptı.

Akhisarspor sancılı
Giriş Tarihi: 14.9.2020

TFF Birinci Lig'de yeni sezon öncesi eski yabancılarına olan borçları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldıramayıp geçen yıldan kalan paralarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden birçok futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor'da Tuzlaspor mücadelesi öncesinde sıkıntı yaşanıyor.

BİR ÇOK FUTBOLCUSU GİTTİ
Şimdiye kadar Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan, Uğur ve Cikalleshi olmak üzere 11 as futbolcunun ayrıldığı Akhisar'da Musa Nizam ve Eray'ın da lisansı çıkmadı. Bu iki futbolcunun da kulüp arayışında oldukları öğrenildi. Geçen sezondan kalan yabancılar ön libero Rotman, sağ bek Vrsajevic, kaleci Lukac, orta saha Bjarnason ve golcü Hadzic'in lisanslarının ise yenilendiği yeşil-siyahlılar ayrılanların yerine kadroyu tamamlamak için altyapıdan profesyonel olan Batuhan, Bora, Davut Emre, Doğukan, Gökmen, Göksu, Halil İbrahim, İlke, Mert Efe ve Yavuz Serkan'ı da A takım listesine ekledi.

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