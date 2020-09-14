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Altekma iyi başladı

Altekma iyi başladı
Giriş Tarihi: 14.9.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma, 2020-2021 sezonuna galibiyetle başladı. İzmir ekibi ilk hafta mücadelesinde Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'ndeki ilk zaferini elde etti. Rakibi karşısında ilk seti 25-20 kazanan Altekma, büyük çekişme içinde geçen ikinci seti 25-22 kaybedince skora 1-1'lik eşitlik geldi. Üçüncü sette savunma ve hücumda daha az hata yapan İzmir ekibi 25-22 ile durumu 2-1 yaptı. Son setteki çekişmeden Altekma 25-23 galip ayrılarak mücadeleyi 3-1 kazandı.

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