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Haberler Spor Arkas’a Aslan darbesi

Arkas’a Aslan darbesi

Arkas’a Aslan darbesi
Giriş Tarihi: 14.9.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Arkas Spor evinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya iki ekip de hızlı başladı. G.Saray 31 dakika süren ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Arkas Spor başarılı bir oyun sergiledi. İzmir ekibi, 25-21'lik skorla maçta durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti Galatasaray 25-19 kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette İzmir temsilcisi skoru dengelemek için büyük çaba sarf etti. Ancak G.Saray 32 dakika süren seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Arkas sezona mağlubiyetle başladı.

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