Bal-Kes’e sert rakip

TFF 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor, sezonun ilk maçında bugün evinde güçlü rakibi Giresunspor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Pandemi yüzünden seyircisiz oynanacak maç TRT Spor ve beIN Sports Max HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Transfer yasağını açmak için uğraşan Ege ekibi geçen sezonki kadrosuyla mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılarda Giresunspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde, Mrsic'in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Karantina altına alınan Hırvat orta saha oyuncusu forma giyemeyecek.

BAŞKAN ARSLAN DESTEK İSTEDİ

Transfer tahtasını açmak için yoğun bir çaba harcadıklarını açıklayan başkan Ümit Arslan, "UÇK'da futbolcuların toplam 25 milyon TL alacağı bulunuyor. Sorunu çözmemiz için 5-6 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz" dedi.