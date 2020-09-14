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Haberler Spor Balıkesirspor - Giresunspor I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

maçı canlı izle. Birinci Lig’in heyecanı başladı. Lig maçında Taraftarlar Balıkesirspor, Giresunspor maçının başlamasını bekliyor. , evinde ile karşılaşacak.

Balıkesirspor - Giresunspor I Canlı anlatım

14.09.2020, 19:01

TFF 1. Lig temsilcimiz Giresunspor, 2020-2021 sezonunda ligdeki ilk maçına bu akşam çıkacak. Yeşil beyazlı ekibimiz, saat 19.00'da deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak. İki takım arasındaki müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

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