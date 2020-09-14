Balıkesirspor - Giresunspor I Canlı anlatım

Balıkesirspor Giresunspor maçı canlı izle. Birinci Lig’in heyecanı başladı. Lig maçında Taraftarlar Balıkesirspor, Giresunspor maçının başlamasını bekliyor. Balıkesir, evinde Giresun ile karşılaşacak. TFF 1. Lig temsilcimiz Giresunspor, 2020-2021 sezonunda ligdeki ilk maçına bu akşam çıkacak. Yeşil beyazlı ekibimiz, saat 19.00'da deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak. İki takım arasındaki müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
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