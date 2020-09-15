Formula 1 İstanbul biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne kadar? Biletler satışa çıktı mı? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da yapılacak olan yarışlar için heyecan dorukta. Peki bilet satışları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'den itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyenler Biletix üzerinden bilet satın alabilecek
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:
Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL
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