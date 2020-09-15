Haberler Spor Formula 1 İstanbul biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Formula 1 İstanbul biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Formula 1 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışseverlerin büüyük bir ilgi ile takip ettiği yarışlar uzun bir aradan sonra İstanbul Grand Prix'ine geri dönüyor. Peki Formula 1 biletleri satışa çıkt mı? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

15.09.2020, 11:04