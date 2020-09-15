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Haberler Spor Formula 1 İstanbul biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışseverlerin büüyük bir ilgi ile takip ettiği yarışlar uzun bir aradan sonra 'ine geri dönüyor. Peki Formula 1 biletleri satışa çıkt mı? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Formula 1 İstanbul biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

15.09.2020, 11:04

Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne kadar? Biletler satışa çıktı mı? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da yapılacak olan yarışlar için heyecan dorukta. Peki bilet satışları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'den itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyenler Biletix üzerinden bilet satın alabilecek

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

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