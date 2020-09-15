Şampiyonlar geçidi

Voleybolda çifte gurur yaşadık. Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı iki maçta da 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğu elde eden Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti ve CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turunda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile eşleşecek. CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turunda ilk karşılaşmalar 10-12 Kasım 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. Voleybol 2020 Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele eden Halkbank ise Ankara'da Kosova temsilcisi Luboteni Ferizaj'ı 3-0'lık skorla yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve namağlup olarak Balkan Şampiyonu oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Halkbank bu sonuçla CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı elde etti. Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Halkbank'a kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.