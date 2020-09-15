Turgutluspor’da yaprak dökümü

Misli.com İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor'da geçen sezon şampiyon kadroda yer alan iki futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 31 yaşındaki defans oyuncusu Hayrullah Çelik ve 27 yaşındaki forvet oyuncusu Abdülkadir Akyıldız'la vedalaşıldığı öğrenildi. Hayrullah'ın sözleşmesi sürerken Abdülkadir'le geçtiğimiz günlerde yeniden anlaşılmıştı. Turgutluspor, daha önce geçen sezonki şampiyon kadrodan teknik direktör Cüneyt Biçer ve futbolcular Onur Garip, Ergun Cengiz, Özcan Sertgöz, Mustafa Can, Necmi Çoban, Cuma Menize, Oğuzhan Kanmaz, Sezer Batuhan Turhal, Yiğit Yöney ve Kadir Yazıcı'yla yollarını ayırmıştı.

10 TRANSFER YAPTILAR

5 sene sonra 2. Lig'e dönen Turgutluspor, transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncuyu dahil etti. Kasaba, Mete Sevinç (Sivas Belediyespor), Emre Tosun (Afyonspor), Mutlu Aksu Doğan (Galatasaray), Muhammed Rıdvan Özdemir (Çorum FK), Muhammet Haşim Çoban, Talha Yazgan (Hekimoğlu Trabzon), Mert Özyıldırım (Bayburt Özel İdare), Enes Nasuh (Fenerbahçe), Marvin Sinan Büyüksakarya (Adana), Sinan Özkara'yla (1922 Konya) anlaştı.

İLKER UYAR