1928 Bucaspor’da tek hedef zirve

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Birinci Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor'da pazar günü sahasında oynayacağı Ofspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon Play-Off Yarı Finali'nde elenerek 2. Lig'e çıkma şanısın kaçıran sarı-lacivertliler bu sezon şampiyon olarak üst lige adını yazdırmak istiyor. Transferin hızlı ekiplerinden biri olan Fırtına kadrosuna kaleci Şener Özcan, Mustafa Tek, Özcan Sertgöz, Yusuf Can Abay, Tunç Behram ve Selahattin Seyhun gibi isimleri kadrosuna kattı. Sezon öncesi iddiasına gösterdi.