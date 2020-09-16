Balıkesirspor lige fırtına gibi basladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, Giresunspor zaferi kutlanıyor. 2020-2021 sezonuna 3-1'lik Giresun zaferiyle giren Bal-Kes, 7. kez yer aldığı ligde 2. kez sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 2. sırada yer alıp Süper Lig'e çıktığı 2013-2014 sezonunda evinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'u 1-0 yenerek lige giriş yapmıştı Balıkesirspor, ilk haftalar incelendiğinde 2015-2016'da Gaziantep BŞB'yle 0-0 berabere kaldı, 2016-2017'de evinde Eskişehirspor'a 2-1 yenildi, 2017-2018'de Adana Demirspor'la 2-2 ve 2018-2019'da Altınordu ile 0-0 berabere kaldı, 2019-2020'de Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

SERVET SARUN