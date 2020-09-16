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Haberler Spor Cevat Soydaş’ta büyük kapışma

’ta büyük kapışma

Cevat Soydaş’ta büyük kapışma
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, bugün başlayacak ve 19 Eylül'de sona erecek. TOFAŞ Spor Kulübü ve Medicana Bursa Hastanesi tarafından organize edilen müsabakaların, Nilüfer ilçesindeki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi. Organizasyona Gaziantep, Beşiktaş, Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji katılacak. Turnuvanın ilk maçında bugün Frutti Extra Bursa ile Gaziantep Basketbol karşılaşacak.

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