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Haberler Spor Potada heyecan

Potada heyecan

Potada heyecan
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Pınar Karşıyaka adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası yarın başlayacak, 19 Eylül'de sona erecek. Turnuva Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Şampiyonaya yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımları katılıyor. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak turnuvada tüm karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü Resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarla taraftarlarla buluşacak.

PINAR'DAN ÇOK BÜYÜK DESTEK
Gençlerin sporla buluşmasına ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 1998 yılından bugüne Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı'na destek veren Pınar, bu sezon da desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çok başarılı bir performans sergileyen ancak pandemi sebebiyle sezonu tamamlayamayan Pınar KSK, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

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