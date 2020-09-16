  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Torosgücü’ne Konak’tan destek

’ne Konak’tan destek

Torosgücü’ne Konak’tan destek
Giriş Tarihi: 16.9.2020

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, Torosgücü heyetini makamında ağırladı. Batur, Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan kulübe 10 bin liralık şampiyonluk primi verdi. Kulüp Başkanı Özkan Karadaş "Başkanımız her zaman yanımızda. Bizim bundan sonraki hedefimiz Üçüncü Lig'e çıkmak. Başkanımızın da desteğiyle bu başarıyı da yakalayacağız" dedi. Heyet, ziyaretin sonunda Başkan Batur'a kulübe sağladığı desteklerden dolayı Torosgücü atkısı ile bir de teşekkür plaketi sundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Torosgücü’ne Konak’tan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA