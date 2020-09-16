Torosgücü’ne Konak’tan destek

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, Torosgücü heyetini makamında ağırladı. Batur, Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan kulübe 10 bin liralık şampiyonluk primi verdi. Kulüp Başkanı Özkan Karadaş "Başkanımız her zaman yanımızda. Bizim bundan sonraki hedefimiz Üçüncü Lig'e çıkmak. Başkanımızın da desteğiyle bu başarıyı da yakalayacağız" dedi. Heyet, ziyaretin sonunda Başkan Batur'a kulübe sağladığı desteklerden dolayı Torosgücü atkısı ile bir de teşekkür plaketi sundu.