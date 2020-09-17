Manisa Futbol’da trafik çok yoğun

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi transferde yoğun bir trafik yaşanıyor. Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilerek 1. Lig hayallerini erteleyen siyah-beyazlılarda, teknik direktör Cihat Arslan, CEO Levent Devrim'le birlikte futbolculardan Oğuzhan Erdoğan, Umut Kaya, Dilaver Güçlü, Salih Zafer Kurşunlu, Onur Kolay, Oğuz Kocabal, Mustafa Çakır, İsmail Haktan Odabaşı, Ömer Kandemir, Taha Can Velioğlu, Ferhat Yazgan, Orhan Aktaş, Ali Çamdalı ve Tayyib Kanarya'nın ardından Erman Bulucu ve Sinan Kurumuş ile de yollar ayrıldı. Kadroyu yenileyen yönetim, Giresunspor'dan Mehmet Güven'i transfer etti.