  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisa Futbol’da trafik çok yoğun

Futbol’da trafik çok yoğun

Manisa Futbol’da trafik çok yoğun
Giriş Tarihi: 17.9.2020

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi transferde yoğun bir trafik yaşanıyor. Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilerek 1. Lig hayallerini erteleyen siyah-beyazlılarda, teknik direktör Cihat Arslan, CEO Levent Devrim'le birlikte futbolculardan Oğuzhan Erdoğan, Umut Kaya, Dilaver Güçlü, Salih Zafer Kurşunlu, Onur Kolay, Oğuz Kocabal, Mustafa Çakır, İsmail Haktan Odabaşı, Ömer Kandemir, Taha Can Velioğlu, Ferhat Yazgan, Orhan Aktaş, Ali Çamdalı ve Tayyib Kanarya'nın ardından Erman Bulucu ve Sinan Kurumuş ile de yollar ayrıldı. Kadroyu yenileyen yönetim, Giresunspor'dan Mehmet Güven'i transfer etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa Futbol’da trafik çok yoğun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA