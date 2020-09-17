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Haberler Spor Sepil şimdilik devam edecek

Sepil şimdilik devam edecek

Sepil şimdilik devam edecek
Giriş Tarihi: 17.9.2020

Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa edeceği konuşulan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, şimdilik başkanlık görevine devam edeceğini ifade etti. Sepil, "Bir kişinin tüm mesaisini Kulüpler Birliği'ne harcaması gerekiyor. Ancak bu bir kulüp başkanı için pek mümkün gözükmüyor. Bu nedenle başkanlık görevine artık devam edemeyeceğimi bildirdim. Ancak bu süreçte göreve devam etmem konusunda fikir birliğine vardık. Devre arasına kadar görevimi sürdüreceğim. Devre arası yeni başkan belirlenecek" dedi.

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