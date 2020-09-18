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Haberler Spor Altekma’nın nefesi yetmedi

’nın nefesi yetmedi

Altekma’nın nefesi yetmedi
Giriş Tarihi: 18.9.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. haftanın önemli maçında Altekma 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 yenildi, ancak mücadelesiyle alkış topladı. İlk hafta mücadelesinde deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediyesi'ni 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, güçlü İstanbullu rakibi karşısında karşılaşmayı önde götürse de son bölümde yaptığı hatalar ve rakibinin tecrübesi nedeniyle parkeden boynu bükük ayrıldı.

SON SETTE NEFESLER KESİLDİ
Maça fırtına gibi giren Altekma ilk seti 25-22 ve çekişmeli geçen ikinci seti de 28-26 kazanarak 2-0 öne geçti. İzmir ekibi, tecrübeli rakibi karşısında diğer iki seti 25-20 ve 25-17 kaybedince skor 2-2 oldu. Heyecan dolu beşinci ve son seti 15-12 kazanan Fenerbahçe parkeden 3-2 galip ayrıldı.

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