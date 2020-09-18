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Karşıyaka galibiyetle başladı

Karşıyaka galibiyetle başladı
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ilk maçında ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden iki İzmir ekibinin karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Petkimspor'u 65-54 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 14-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi de 32-26 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 48-40 galip bitiren Pınar Karşıyaka, rakibini 65-54 yendi. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisinde Amath M'Baye 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile 17 verimlilik puanı üreterek maçın yıldızı olmayı başardı.

KARŞIYAKA DİNLENECEK
Sek Henry 11 sayı ile çift haneli skor üretirken Tony Taylor da 10 sayı ve 4 asist ile mücadele etti. Petkimspor'da ise Kendrick Ray 11 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Sarunas Vasiliauskas ise 10 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuvaya bugün saat 19.00'daki Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor karşılaşmasıyla devam edilecek. Pınar Karşıyaka bir günlük dinlenmenin ardından turnuvanın son gününde Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.

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