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Haberler Spor İzmir’de voleybol heyecanı sürüyor

İzmir’de voleybol heyecanı sürüyor

İzmir’de voleybol heyecanı sürüyor
Giriş Tarihi: 19.9.2020

SELÇUK Pamucak Plajı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahipliğiyle düzenlediği CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyona'nda heyecan sürüyor. Yarın final maçlarıyla sona erecek organizasyonda mücadele kızgın kumlarda tüm heyecanıyla devam ederken, sporcular Pamucak'ın masmavi sularında serinliyor. Şampiyonada kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde erkeklerde ise 24 ülkeden 70 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonda bugün saat 16.00'da kadınlar, 17.30'da erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynanacak.

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