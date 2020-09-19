Pandemi döneminin en büyük uluslararası organizasyonu U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda finaller yarın oynanacak ve şampiyonlar kupalarına kavuşacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak turnuvadaki final maçları İzmirTube üzerinden canlı yayınlanacak. Kadınlar finali saat 16.15'te, erkekler finali saat 17.15'te yapılacak. Şampiyonanın ödül töreni ise saat 18.15'te gerçekleşecek. Organizasyona kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde de 24 ülkeden 70 sporcu katıldı.
DHA
Plaj voleybolunda Türk ekipler elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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