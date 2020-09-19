Rakip İlbank

Misli. com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 3. hafta karşılaşmasında İlbank'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele bugün saat 15.00'te Mimar Sinan Spor Salonu'nda seyircisiz oynanacak. Aydın'ın Sultanları, lige Galatasaray HDI Sigorta galibiyetiyle fırtına gibi başladı. Hafta içinde Vakıfbank ile karşılaşan Sultanlar, güçlü rakibinden puan çıkartamadı. Sultanlar, 2 puanla ligde 10. basamakta bulunuyor. Rakibi İlbank ise ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa hedefiyle evinde oynayacağı bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyor. Başkan Polat Bora Mersin, İlbank'ı yenmek istediklerini söyledi. Mersin, " Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Sultanlarımız iyi mücadele edecekler ve salondan galibiyetle ayrılacaktır" diye konuştu.



KILIÇ: BİZ KAZANACAĞIZ

AYDIN Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızı Aslıhan Kılıç, İlbank'ı yenerek güçlerini bir kez daha göstereceklerini söyledi. 22 yaşındaki sporcu, "Takım içinde arkadaşlık ortamı çok iyi. İyi bir hava da yakaladık. Rakibimiz karşısında çok iyi mücadele edeceğiz. Bu sezon bizim ligdeki hedefimiz Play- Off. Bunu da başaracak gücümüz var. İnşallah sezon sonu bu hedefimizi gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.