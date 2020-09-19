Salonda isyan

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona 1 hafta kala ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2020'ye Petkimspor önündeki 65-54'lük galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, salonda çalışmayan klimalar nedeniyle rakipten, hakemlerden ve oyuncularından özür diledi. Kaf-Kaf'ın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda bir süre önce bozulan klimalar henüz tamir edilemezken, antrenmanlarını da aynı salonda aşırı sıcak altında yapmakta zorlanan yeşil-kırmızılı takımda Ufuk Sarıca, "Sıcak, oksijensiz ve havasız bir ortamda bu maçı oynamak zorunda kaldık. Yaklaşık 10-12 gündür bu kötü süreçteyiz maalesef" şeklinde konuştu.

MOTİVASYONUMUZ DÜŞÜYOR

Arıza sürecinin bir kısmının Antalya'da Gloria Cup'ta oldukları sürece denk geldiğini ancak bazı antrenmanları iptal etmek durumunda kaldıklarını belirten Ufuk Sarıca şöyle devam etti: "Bundan dolayı sıkıntılı bir ortamda maç oldu. Maç olarak da kalite olarak da zaten seyircisiz, taraftarsız oynanan bir maçta, boş salonda bir de bu sıcaklıkla beraber oyuncularımın bence motivasyonu ve sahadaki kaliteleri düştü. Kazanmak güzel şey ama tam hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok da az süre kaldı."



PINAR CUP'TA RAKİP ÇEKMECE

PINAR Karşıyaka, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pınar Cup 2020'nin son karşılaşmasında bugün Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi kendi evinde ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Korona virüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz oynanacak karşılaşma kulübün Youtube kanalından canlı yayınlanacak.