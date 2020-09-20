Aydın BŞB evinde harika

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB, 3. hafta mücadelesinde iç sahadaki başarılı çizgisini İlbank'ı 3-0 mağlup ederek sürdürdü. İlk sette teknik molayı 12-9 önde geçen mavi-beyazlılar, Meryem'in performansıyla seti 25-19 alıp, 1-0 üstünlüğü yakaladı. İkinci sete de ağırlığını koyan Meryem Boz, bu bölümde de takımının teknik molayı 12-9 önde geçmesini sağladı. Mola dönüşü İlbank etkili olup maça ortak oldu.

Aydın BŞB, Meryem Boz'la setin sonlarında hata yapmadı, seti 25-23 alıp, skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete kötü başlayan ve teknik molayı 12-9 mağlup geçen ev sahibi ekip, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 21-15 gerideyken Meryem Boz'un etkili oyunuyla seti çevirmesini bildi. Aydın'ın Sultanları, üçüncü seti 27-25 kazanıp, salondan 3-0'lık zaferle galip ayrıldı. Aydın BŞB, 4. haftada 22 Eylül'de deplasmanda saat 17.00'de Kuzeyboru'ya konuk olacak.

İHSAN KARATAŞ