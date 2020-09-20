Başakşehir - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

Aslan, bu akşam da sahadan üç puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor. G.Saray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı.

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao