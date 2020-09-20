Gelecek var

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, yaz transfer döneminde kadrosuna şimdilik 8 yeni takviye yaptı. Bu transferlerden Yeni Malatya maçında vitrine çıkan genç kaleci İrfan Can, golcüler Brown Ideye ve Cherif Ndiaye, Kubilay Sönmez ve Burekovic'i mercek altına aldık.



1. Malatya'da 90 dakika sahada kalan golcü Brown Ideye, fiziği ve oyun tarzıyla takımdan ayrılan Camoren Jerome'a benzerliğiyle dikkat çekti.

2. Hatay'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ikinci devrede oyuna girdi. Süper Lig deneyimi olmayan futbolcu sırıtmadı.

3. Gorica'dan transfer olan santrfor Ndiaye, 18 dakika sahada kaldı. Rakip savunma arasında kaybolan futbolcu için bir şey söylemek erken.

4. Ujpest'den gelen Burekovic, 7 dakika sahada kaldı. Performansını görme şansı bulamasak da Berkan'la rekabete girebilecek bir oyuncu.