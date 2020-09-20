Heyecan başlıyor

Bu sezon Misli.com'un isim sponsorluğunda oynanacak 2. Lig'de heyecan bugün iki grupta oynanacak 19 karşılaşmayla başlayacak. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta 20 takım mücadele edecek. Grup birincileri TFF 1. Lig'e direkt olarak yükselecek. Sonraki 4 takım Play-Off'ta mücadele edecek ve 1 takım daha şampiyon olacak. Her iki grupta da son 3 sırada yer alacaklar lige veda edecek.



4'ER TAKIM DÜŞECEK

Bu sezon takım sayısının artırıldığı Misli.com 3. Lig, 67 ekibin katılımıyla bugünkü müsabakalarla başlayacak. 1. Grup'ta 16, diğer gruplarda ise 17'şer ekip yer alacak. Guplarını ilk sırada bitirenler direkt 2. Lig'e çıkacak. Gruplarında lideri takip eden dörder ekip, Play-Off maçlarına çıkacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakan 4 ekipten 2'si daha adını 2. Lig'e yazdıracak. Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 16 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

GÜNÜN PROGRAMI

2. LİG BEYAZ GRUP

15.30 Çorum FK-Manisa FK HAKEM: Yalçın Taşkınfurat 16.00 Ergene Velimeşe-Uşakspor HAKEM: Adnan Deniz kayatepe

2. LİG KIRMIZI GRUP

15.30 Etimesgut Bld.-Bodrumspor HAKEM: Alpaslan Şen 16.00 Turgutluspor-Kırşehir Bld. HAKEM: Ahmet Turan Timuroğlu

3. LİG 1. GRUP

16.00 Kızılcabölükspor-Çankaya FK HAKEM: Tolga Akbaba 16.00 Manisaspor-Diyarbekirspor HAKEM: Serkan Önsal 19.00 Bucaspor 1928-Ofspor A.Ş. HAKEM: Lütfullah Aslan

3. LİG 2. GRUP

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediye HAKEM: Serkan Eryılmaz

3. LİG 3. GRUP

16.00 Esenler Erokspor-Somaspor HAKEM: Gökhan Özbulut 19.00 Isparta 32 Spor-Karşıyaka HAKEM: Fevzi Erdem Akbaş

3. LİG 4. GRUP

14.00 1954 Kelkit Bld.-Bergama Bld. HAKEM: Ahmet Ecevit 15.30 Düzcespor-Muğlaspor HAKEM: Nabi İzci