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Haberler Spor Manisa Büyükşehir Akhisar’ı rahat geçti

Akhisar’ı rahat geçti

Manisa Büyükşehir Akhisar’ı rahat geçti
Giriş Tarihi: 20.9.2020

TBL'DE Play-Off'u hedefleyen iki Manisa temsilcisinin hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor'u 76-67 mağlup etti. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil beyazlılar, maça hızlı başladı ve ilk periyotu 29-13 önde tamamladı. Korona virüs kapsamı nedeniyle tedbirlerle oynanan mücadelenin devresini de Manisa BŞB 46-35 galip kapattı. Geniş rotasyonla oynanan üçüncü periyot da 57-50 Manisa BŞB üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın final periyodunu da iyi oynayan Manisa BŞB, salondan 76-67'lik skorla galip ayrıldı.

CÜNEYT HASÇELİK

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