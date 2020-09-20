Muğlaspor’da yeni kaptanlar belli oldu

3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor'da yeni sezon öncesi takım kaptanları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün geçtiğimiz günlerde yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında takım kaptanları belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada takımda birinci kaptanlığa Polat Ertek getirilirken ikinci kaptanlığı Mehmet Yeniler, üçüncü kaptanlığı ise Mümin Aysever'in üstleneceği belirtildi. Öte yandan, Muğlaspor Düzcespor maçı öncesinde Kovid-19 PCR testinden geçti. Yeşil-beyazlı ekibin A takım futbolcuları, teknik, idari ve destek ekibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testlerine tabi tutuldu.

FERDİ YAVUZ