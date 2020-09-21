Buca fırtınası

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 2020- 2021 sezonunun açılış maçında 1928 Bucaspor evinde ağırladığı Ofspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Maça Bucaspor atak başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Enes'in ortasında Oğuz'dan önce defans ayak koydu. 27'de Ufuk'un serbest atışında kaleci Sercan başarılıydı. 45'te Enes'in ortasında Eycan altı pas üzerinde kafayı vurdu. Kaleci gole izin vermedi.



GOLLER İKİNCİ YARIDA ATILDI

54. dakikada Enes'in pasında Tunç Murat kaleyi cepheden gören noktadan şutladı ve kaleci Sercan'ı avladı: 1-0. 59'da Ofspor atağında geriden atılan topta boş pozisyonda kalan Osman beraberliği sağladı: 1-1. 67'de topla ceza alanına sokulan Burak sol çaprazdan müthiş bir vuruşla sarı-lacivertli ekibi yeniden öne geçirdi: 2-1. 72'de Tunç Murat uzak mesafeden harika bir vuruşla ağları sarstı: 3-1. 1928 Bucaspor, sahadan galip ayrılan taraf oldu.



YENİLER FORMA GİYDİ

YAZ transfer döneminde 9 yeni takviye yapan 1928 Bucaspor'da Ofspor karşısında yenilerden sadece 2 isim forma giydi. İnegölspor'dan transfer edilen kaleci Şener Özcan dün on birde oyuna başlarken Vanspor'dan alınan golcü Tunç Murat Behram da ileri uçta gol ümidi olarak sahadaydı. Buca'nın Karacabey'den tekrar aldığı eski oyuncusu Saruhan Fındıkçı da savunmada görev yaptı.



EVİNDE İYİ BAŞLIYOR

1928 Bucaspor, son 2 sezondur ligdeki ilk maçlarına galibiyetle başlıyor. Geçen sezonun ilk haftasında evinde Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-2'lik skorla dize getiren sarı-lacivertliler, dün de Cemil Şeboy Stadı'nda konuk ettiği Karadeniz temsilcisi Ofspor'u 3-1 yendi. İzmir temsilcisi rakibi karşısında iyi bir performans gösterdi.

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