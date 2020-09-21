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Haberler Spor Cengiz Ünder Leicester’da

Leicester’da

Cengiz Ünder Leicester’da
Giriş Tarihi: 21.9.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katarak yıldız ismin transferini dün resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. İngiliz basına göre Leicester, Cengiz Ünder'i bu sezon kiralamak için Roma'ya 3 milyon Euro ödeyecek.

"SABIRSIZLANIYORUM"
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Leicester'de antrenmanlara başlamayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Her zaman İngiltere'de oynama hayalim vardı ve Premier Lig'de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım. Takım arkadaşlarıma saha içi ve dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her geçen gün yükselteceği inanıyorum." yorumunu yaptı.

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