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Haberler Spor Menemen 1 puanı kaptı

1 puanı kaptı

Menemen 1 puanı kaptı
Giriş Tarihi: 21.9.2020

TFF 1. Lig'de ligin ilk maçında evinde Altınordu'ya yenilen Menemenspor, ikinci haftada deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. 14. dakikada Eren'in şutunda kaleci Selmani topu kornere çeldi. 37'de Sikiru'nun ortasında Rasheed'in kafasında top üstten auta çıktı. 44'te Nalepa'nın kullandığı kornerde Mehmet istediği gibi vuramadı. 48'de Murat Elkatmış'ın şutunda kaleci Tolgahan gol izni vermedi. 56'da Rasheed kaleci Tolgahan ile karşı karşıya kaldı. Tolgahan başarılıydı. 75'te Nalepa'nın kullandığı serbest atışta Menemen kalecisi Selmani topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

SON SÖZÜ RASHEED'İN
90+3'te Domgjoni'nin seken topu önünde bulan Serginho meşin yuvarlağı dışarıya attı. 90+5'te Giresunspor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rasheed skoru belirleyen golü attı: 1-1.

MENEMEN'DE LALECİ KADRODA DEĞİŞİME GİTTİ
MENEMEN Teknik Direktörü Cenk Laleci, Giresunspor karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam ligin ilk haftasında 2-0 yenildikleri Altınordu maçında görev verdiği Rıdvan Koçak ile Alhassan'ı dünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekti. Laleci, iki oyuncunun yerlerinde Yusuf Talum'la Rasheed'e görev verdi. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan kaptan Taşkın Çalış ise takımdaki yerini alamadı. Oğuz Han ise yine yedekti.

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