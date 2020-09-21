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Şampiyonlar geçidi

18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlarda ve erkeklerde Ukraynalı sporcular rakiplerini yenerek birinci oldular.

Şampiyonlar geçidi
Giriş Tarihi: 21.9.2020

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda birinciliği Ukraynalı Anhelina Khmil-Tetianan Lazarenko ikilisi kazandı. Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko ikilisi, finalde karşılaştıkları Anna Chechelnytska-Daria Romaniuk ikilisini 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenerek birinciliği elde etti.

SELÇUK'TA UKRAYNA RÜZGARI ESTİ
Organizasyonun son bölümünde erkeklerde de Kristians Fokerots-Karlis Abelitis (Letonya) ile Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna) ikilileri karşılaştı. Ukraynalı çift, rakip ekibi 21-12 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Ukrayna, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ilk sırayı aldı.

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