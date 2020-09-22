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Haberler Spor Arkas Spor’un rakibi Solhan

’un rakibi Solhan

Arkas Spor’un rakibi Solhan
Giriş Tarihi: 22.9.2020
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde bugün Solhanspor'a konuk olacak. Saat 13.00'te başlayacak karşılaşma Bingöl Karşıyaka Spor Salo-nu'nda oynanacak. Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, yollarına kayıp-sız devam etmek istediklerini bildirdi. İlk haftaki Galatasaray HDI Sigorta mağlubiyetinin ardından son 2 maçı da kazandıklarını belirten Özden, "Afyon Belediye Yüntaş ve Zira-at Bankkart galibiyetleri takı-mın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Bingöl'den de istediği-miz sonuçla dönerek yolumu-za kayıpsız devam etmek isti-yoruz" diye konuştu.
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