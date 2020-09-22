Aydın BŞB zor virajda

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde bugün hafta içi mesaisine çıkıyor. İlk hafta Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenen, ardından Vakıfbank'a deplasmanda 3-0 boyun eğen Aydın'ın Sultanları, 3. hafta mücadelesinde İlbank'ı 3-0'lık skorla geçmişti.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYORLAR

Mavi-beyazlılar, ligin 4. haftasında bugün Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Aksaray Spor Salonu'nda saat 17.00'de seyircisiz oynanacak. Aydın BŞB, bu maçı kazanarak hem galibiyet serisine başlamak hem de Kupa Voley'de karşılaştığı ve 3-2 yenildiği Kuzeyboru'yu yenerek rövanşı maçını almak istiyor.