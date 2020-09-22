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Haberler Spor Aydın BŞB zor virajda

Aydın BŞB zor virajda

Aydın BŞB zor virajda
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde bugün hafta içi mesaisine çıkıyor. İlk hafta Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenen, ardından Vakıfbank'a deplasmanda 3-0 boyun eğen Aydın'ın Sultanları, 3. hafta mücadelesinde İlbank'ı 3-0'lık skorla geçmişti.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYORLAR
Mavi-beyazlılar, ligin 4. haftasında bugün Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Aksaray Spor Salonu'nda saat 17.00'de seyircisiz oynanacak. Aydın BŞB, bu maçı kazanarak hem galibiyet serisine başlamak hem de Kupa Voley'de karşılaştığı ve 3-2 yenildiği Kuzeyboru'yu yenerek rövanşı maçını almak istiyor.

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