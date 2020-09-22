Buca 1928’den güzel başlangıç

Misli.com 3. Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Ofspor'u 3-1 yenen Bucaspor 1928 ilk haftadan liderliğe oturdu. Etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde yeni transferler geçer not aldı. Geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığı şampiyonluk hedefine bu sezon ulaşmak isteyen Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez takımını kutlarken, "İlk haftalar zorlu geçer. Biz sezona güzel başladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edip, camiamızı layık olduğu yere getirmektir" diye konuştu.

TUNÇ KALİTESİNİ KONUŞTURDU

Bu arada Bucaspor 1928, Ofspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken yeni transfer Tunç Murat attığı 2 golle yıldızlaştı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki golcü oyuncuyu sezon başında Vanspor'dan alırken, Tunç Murat, Mersin İY, Yeşil Bursa, Güngören, Şanlıurfa, Nazilli Belediye, Göztepe, 1922 Konya, Diyarbekir, Niğde FK ve Nevşehir Belediyespor'da oynadı. Tunç Murat, İzmir ekibiyle şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.