Menemen hareketli

TFF Birinci Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 2 haftada sadece 1 puan alabilen Ekol Göz Menemenspor'da transfer harekatı yeniden başladı. İleri uçta etkisiz kalan sarılacivertlilerde yönetim, daha önce de talip olduğu golcü Mobido Sidibe'yi yeniden gündemine aldı.

20 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Slovakya'nın Zemplin Michalovce takımında top koşturan 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin Sidibe'den olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Daha önce Belarus Ligi'nde Dnepr Mogilev forması da giyen Nijerli futbolcu geçen sezon Zemplin Michalovce'de 20 maçta 8 gol attı. Yönetimin bu hafta içinde transferi netleştirmeye çalışacağı belirtildi. İzmir ekibinde transfer çalışmalarının da süreceği kaydedildi.



CENK LALECİ ÇOK MUTLU

LİGİN 2. haftasında Giresunspor'a konuk olan Menemenspor, 90'da attığı golle yenilgiden kurtuldu. Nijeryalı golcüsü Rasheed'le 1-1'lik skoru yakalayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci takımının gösterdiği mücadeleden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Son ana kadar golü aradıklarını ve mağlubiyeti kabul etmediklerini ifade eden Cenk Laleci, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Giresunspor maçını da kazanabilirdik. Son dakikada attığımız golle puan aldık. Bu bizim için değerli oldu" diye konuştu.