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Haberler Spor Altekma’nın rakibi Tokat Bld Plevne

’nın rakibi Bld Plevne

Altekma’nın rakibi Tokat Bld Plevne
Giriş Tarihi: 23.9.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda G.Saray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek alkış toplayan Altekma, bugün evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 yenilgi elde eden rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antrenör Levent Matmeriçli, Plevne'yi de yeneceklerini söyledi. Matmeriçli, "İyi bir hava yakaladık. Bunu da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

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