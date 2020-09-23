AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda G.Saray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek alkış toplayan Altekma, bugün evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 yenilgi elde eden rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antrenör Levent Matmeriçli, Plevne'yi de yeneceklerini söyledi. Matmeriçli, "İyi bir hava yakaladık. Bunu da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
Altekma’nın rakibi Tokat Bld Plevne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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